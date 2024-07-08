盤中速報 - 欣技(6160)股價殺至跌停，跌停價31.5元，成交8,233張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 12:24
欣技(6160-TW)08日12:24下跌3.45元，股價跌停報31.5元，委買451,000張、委賣43,000張，成交8,233張。
主要業務為自動辨識掃描器及資料收集器製造買賣。電信管制射頻器材輸入及製造業。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲2.05%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+647 張
- 外資買賣超：+635 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+12 張
- 融資增減：+1,359 張
- 融券增減：+84 張
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