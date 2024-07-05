盤中速報 - 欣技(6160)大漲7.23%，報34.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:17
欣技(6160-TW)05日11:17股價上漲2.3元，報34.1元，漲幅7.23%，成交6,071張。
欣技(6160-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為自動辨識掃描器及資料收集器製造買賣。電信管制射頻器材輸入及製造業。
近5日股價上漲9.66%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+506 張
- 外資買賣超：+506 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+569 張
- 融券增減：+21 張
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