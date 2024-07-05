盤中速報 - 欣技(6160)急拉3.32%報34.15元，成交6,300張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:19
欣技(6160-TW)近5分K漲速3.32%，05日11:19報34.15元，成交6,300張，今日漲幅為7.39％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
欣技(6160-TW)近5日股價上漲9.66%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.78%。櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+506 張
- 外資買賣超：+506 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+569 張
- 融券增減：+21 張
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