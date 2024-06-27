盤中速報 - 新復興(4909)急拉3.1%報116.5元，成交13,193張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 10:49
新復興(4909-TW)近5分K漲速3.1%，27日10:49報116.5元，成交13,193張，今日漲幅為8.88％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
新復興(4909-TW)近5日股價上漲3.88%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.67%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-450 張
- 外資買賣超：+38 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-488 張
- 融資增減：+27 張
- 融券增減：-119 張
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