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鉅亨速報

盤中速報 - 新復興(4909)大漲7.48%，報115元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 10:45

新復興(4909-TW)27日10:45股價上漲8元，報115.0元，漲幅7.48%，成交10,495張。

新復興(4909-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高頻微波通訊用基板。一般資訊週邊用基板。

近5日股價上漲3.88%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-450 張
  • 外資買賣超：+38 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-488 張
  • 融資增減：+27 張
  • 融券增減：-119 張

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