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鉅亨速報

盤中速報 - 建漢(3062)股價拉至漲停，漲停價34.45元，成交33,054張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 11:14

建漢(3062-TW)08日11:14上漲3.1元，股價漲停報34.45元，委買9,179張，成交33,054張。

主要業務為研究開發生產製造及銷售下列產品:1.寬頻網際網路存取路由器。2.虛擬私有網路3.防火牆4.第三/四層交換器。5.有線高階寬頻網路保全路由器6.無線高階寬頻網路保全路由器。所屬產業為通信網路業，相關通信網路近5日上漲1.45%。

建漢(3062-TW)近5日股價下跌2.34%，集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,490 張
  • 外資買賣超：-1,273 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1,217 張
  • 融資增減：+2,221 張
  • 融券增減：-441 張

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