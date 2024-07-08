盤中速報 - 建漢(3062)股價拉至漲停，漲停價34.45元，成交33,054張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 11:14
建漢(3062-TW)08日11:14上漲3.1元，股價漲停報34.45元，委買9,179張，成交33,054張。
主要業務為研究開發生產製造及銷售下列產品:1.寬頻網際網路存取路由器。2.虛擬私有網路3.防火牆4.第三/四層交換器。5.有線高階寬頻網路保全路由器6.無線高階寬頻網路保全路由器。所屬產業為通信網路業，相關通信網路近5日上漲1.45%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,490 張
- 外資買賣超：-1,273 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1,217 張
- 融資增減：+2,221 張
- 融券增減：-441 張
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