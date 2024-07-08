盤中速報 - 建漢(3062)股價拉至漲停，漲停價34.45元，成交33,054張

主要業務為研究開發生產製造及銷售下列產品:1.寬頻網際網路存取路由器。2.虛擬私有網路3.防火牆4.第三/四層交換器。5.有線高階寬頻網路保全路由器6.無線高階寬頻網路保全路由器。所屬產業為通信網路業，相關通信網路近5日上漲1.45%。