盤中速報 - 建漢(3062)急拉3.95%報34.05元，成交28,790張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 11:13
建漢(3062-TW)近5分K漲速3.95%，08日11:13報34.05元，成交28,790張，今日漲幅為8.61％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
建漢(3062-TW)近5日股價下跌2.34%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路上漲1.45%。集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,490 張
- 外資買賣超：-1,273 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1,217 張
- 融資增減：+2,221 張
- 融券增減：-441 張
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