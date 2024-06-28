盤中速報 - 世紀鋼(9958)大跌7.08%，報302元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 11:17
世紀鋼(9958-TW)28日11:17股價下跌23元，報302.0元，跌幅7.08%，成交11,188張。
世紀鋼(9958-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為有關各種鐵骨/不銹鋼桶/建築材料等加工製造買賣。及相關業務;按裝工程業務(營造業除外)/大樓鋼結構買賣。代理國內外有關廠商產品經銷/報價投標業務。
近5日股價下跌7.41%，集中市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-937 張
- 外資買賣超：-108 張
- 投信買賣超：-261 張
- 自營商買賣超：-568 張
- 融資增減：-1,311 張
- 融券增減：-312 張
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