盤中速報 - 虹揚-KY(6573)急拉4.61%報15.9元，成交317張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:46
虹揚-KY(6573-TW)近5分K漲速4.61%，08日10:46報15.9元，成交317張，今日漲幅為9.66％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
虹揚-KY(6573-TW)近5日股價上漲0.69%，所屬產業為半導體業，相關半導體業上漲3.01%。集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+63 張
- 外資買賣超：+61 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：-16 張
- 融券增減：0 張
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