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鉅亨速報

盤中速報 - 虹揚-KY(6573)急拉4.61%報15.9元，成交317張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:46

虹揚-KY(6573-TW)近5分K漲速4.61%，08日10:46報15.9元，成交317張，今日漲幅為9.66％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

虹揚-KY(6573-TW)近5日股價上漲0.69%，所屬產業為半導體業，相關半導體業上漲3.01%。集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+63 張
  • 外資買賣超：+61 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：-16 張
  • 融券增減：0 張

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