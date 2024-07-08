盤中速報 - 虹揚-KY(6573)大漲9.66%，報15.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:45
虹揚-KY(6573-TW)08日10:45股價上漲1.4元，報15.9元，漲幅9.66%，成交291張。
虹揚-KY(6573-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計、研發、製造、銷售半導體整流功率分離式元件。
近5日股價上漲0.69%，集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+63 張
- 外資買賣超：+61 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：-16 張
- 融券增減：0 張
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