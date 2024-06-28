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鉅亨速報

盤中速報 - 天二科技(6834)大漲7.14%，報48元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 11:51

天二科技(6834-TW)28日11:51股價上漲3.2元，報48.0元，漲幅7.14%，成交2,238張。

天二科技(6834-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為專業晶片電阻之製造與銷售業務。

近5日股價上漲3.58%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+156 張
  • 外資買賣超：+152 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張
  • 融資增減：+322 張
  • 融券增減：+13 張

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