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鉅亨速報

盤中速報 - 旺矽(6223)股價拉至漲停，漲停價588.0元，成交3,541張

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 12:20

旺矽(6223-TW)05日12:20上漲53元，股價漲停報588.0元，委買1,000張、委賣304,000張，成交3,541張。

主要業務為半導體測試零組件加工維修製造進出口買賣。電腦及週邊設備維護買賣研發。機械及其零件之進出口買賣。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日上漲3.3%。

旺矽(6223-TW)近5日股價下跌0.74%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-213 張
  • 外資買賣超：+391 張
  • 投信買賣超：-659 張
  • 自營商買賣超：+55 張
  • 融資增減：+69 張
  • 融券增減：-153 張

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