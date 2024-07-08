盤中速報 - 昆盈(2365)急跌-3.39%報54.0元，成交59,898張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:31
昆盈(2365-TW)近5分K跌速3.39%，08日09:31報54.0元，成交59,898張，今日跌幅為0.18％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昆盈(2365-TW)近5日股價上漲39.43%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊上漲0.77%。集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6,887 張
- 外資買賣超：+6,906 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-19 張
- 融資增減：+3,028 張
- 融券增減：+3,664 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 及成(3095)股價拉至漲停，漲停價57.5元，成交205張
- 盤中速報 - 申豐(6582)急跌-3.98%報72.4元，成交1,059張
- 盤中速報 - 斐成(3313)急跌-3.55%報25.9元，成交4,944張
- 盤中速報 - 能率(5392)急跌-4.65%報41.15元，成交9,831張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇