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鉅亨速報

盤中速報 - 昆盈(2365)急跌-3.39%報54.0元，成交59,898張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:31

昆盈(2365-TW)近5分K跌速3.39%，08日09:31報54.0元，成交59,898張，今日跌幅為0.18％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

昆盈(2365-TW)近5日股價上漲39.43%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊上漲0.77%。集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+6,887 張
  • 外資買賣超：+6,906 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-19 張
  • 融資增減：+3,028 張
  • 融券增減：+3,664 張

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