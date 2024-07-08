search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 能率(5392)急跌-4.65%報41.15元，成交9,831張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:31

能率(5392-TW)近5分K跌速4.65%，08日09:31報41.15元，成交9,831張，今日跌幅為3.4％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

能率(5392-TW)近5日股價上漲16.71%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲7.11%。櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-676 張
  • 外資買賣超：-1,126 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+450 張
  • 融資增減：+1,082 張
  • 融券增減：+247 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23843.971.22%
能率42.45-0.35%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
能率

100%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty