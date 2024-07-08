盤中速報 - 能率(5392)急跌-4.65%報41.15元，成交9,831張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:31
能率(5392-TW)近5分K跌速4.65%，08日09:31報41.15元，成交9,831張，今日跌幅為3.4％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
能率(5392-TW)近5日股價上漲16.71%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲7.11%。櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-676 張
- 外資買賣超：-1,126 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+450 張
- 融資增減：+1,082 張
- 融券增減：+247 張
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