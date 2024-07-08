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鉅亨速報

盤中速報 - 益登(3048)大跌7.33%，報48.65元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:30

益登(3048-TW)08日09:30股價下跌3.85元，報48.65元，跌幅7.33%，成交13,237張。

益登(3048-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為代理銷售半導體零組件及相關研發業務。

近5日股價上漲30.6%，集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,167 張
  • 外資買賣超：+4,141 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+26 張
  • 融資增減：+1,554 張
  • 融券增減：+701 張

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