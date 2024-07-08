鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為370元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 08:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對智原(3035-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.52元下修至6.38元，其中最高估值7.25元，最低估值5.07元，預估目標價為370元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.25(9.08)
|14.86
|19.49
|最低值
|5.07(5.07)
|7.79
|15.2
|平均值
|6.32(6.5)
|11.07
|17.82
|中位數
|6.38(6.52)
|10.84
|18.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|12,993,000
|29,584,000
|26,364,000
|最低值
|11,430,000
|13,270,000
|21,278,000
|平均值
|12,029,200
|16,839,220
|23,371,670
|中位數
|11,981,000
|15,966,850
|22,473,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.39
|9.88
|4.65
|1.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,965,574
|13,065,155
|8,085,201
|5,495,307
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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