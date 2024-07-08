search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為370元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 08:11

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對智原(3035-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.52元下修至6.38元，其中最高估值7.25元，最低估值5.07元，預估目標價為370元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.25(9.08)14.8619.49
最低值5.07(5.07)7.7915.2
平均值6.32(6.5)11.0717.82
中位數6.38(6.52)10.8418.76

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值12,993,00029,584,00026,364,000
最低值11,430,00013,270,00021,278,000
平均值12,029,20016,839,22023,371,670
中位數11,981,00015,966,85022,473,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.399.884.651.08
營業收入
(單位：新台幣千元)		11,965,57413,065,1558,085,2015,495,307

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
智原347.5-1.00%
美元/台幣32.4750.00%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty