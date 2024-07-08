26%！全球股市都在上漲A股獨憔悴 陸媒：須具備有效自我修正機制

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:19

今年以來，全球 15 個主要經濟體的資本市場都漲至新高，處於戰爭中的俄羅斯股指也在 4 月破記錄，烏克蘭、以色列和巴勒斯坦資本市場也有不同程度的上漲，就連平時幾乎不會關注的哈薩克跟希臘市場都在走漲，但只有一個地方逆勢下跌。

中國財經自媒體《智谷趨勢》報導，過去 8 個月全球股市的關鍵詞，就是「創新高」跟「大漲」，總體上漲 26%，但中國 A 股近期卻失守 3000 點大關。

在北美，科技股正成為拉動美股最強引擎，輝達今年首季狂飆 83%，帶領標普 500 指數大漲 10%，創下 2019 年來單季最大漲幅，漲幅在第二季進一步擴大，特斯拉上週四 (4 日) 領跑科技族群，美股三大指數均創新高。材料及能源類股則成為加拿大股市主要動能，加拿大主要股指從 6 月 26 日連漲 5 天，觸及今年高點。

歐股表現甚至更加優秀，英國、德國、法國、希臘股市均創下歷史新高。截至今年 5 月，泛歐 Stoxx 600 和歐洲 Stoxx 50 指數分別上漲 10% 和 14%。高盛表示，歐股正穩步邁向歷史新高。

亞洲已開發經濟體的資本市場也不甘人後。截至上週四，連 4 日走漲的新加坡海峽時報指數收於 3439.88 點，創兩年多新高，日經 225 指數也連 5 天走漲，終場收在 40913.65 點，再次刷新歷史新高，東證 (TOPIX) 也已超過泡沫經濟時代的最高點，是大約 34 年半年來首見。

南韓股市也收高 1.11%，觸及 2022 年 1 月新高，香港股市也不斷走強，有 60 檔股票創近 52 周新高，台灣股市上週五 (5 日) 更收在 23628 點，創下歷史新高。

就連動盪的俄烏跟以巴市場也表現亮眼，莫斯科交易所指數上漲 0.77% 至 3360.03 點，創 2022 年 2 月最高，烏克蘭股市年初還大漲 17%。以色列特拉維夫 TA35 指數上週二走漲 0.55%，巴勒斯坦金融類股甚至一度領漲大盤。

新興市場也牛氣十足，最猛的是印度，SENSEX 30 指數上週三 (3 日) 首次突破 8 萬點大關，連漲 8 年的印度股市市值在過去 20 年暴增 20 倍，成長翻倍的個股比重高達 54%。

東南亞國家表現也是可圈可點。今年初全球基金瘋狂買入泰國股票，數量創近一年高。外資湧入也讓泰國股市穩步上揚。菲律賓股市上週二也創近一年最大漲幅，上週五也漲破 6550 點，越南股市上週二也創下十年新高。

在中亞，哈薩克股市今年 3 月創下歷史新高。 土耳其伊斯坦堡指數上週四也上漲近 2.3%。

百達投顧表示，通膨風險似乎已經減弱，雖然全球股票估值看起來有些偏高，但由於企業獲利前景改善和降息可能性，仍對全球股市持樂觀態度。

然而，中國 A 股卻走出獨立行情，顯然其特殊體質並不是經濟基本面或通用金融模型所能夠解釋的。

吳曉波表示，中國股市的誕生本身存在諸多先天不足。股市一開始就被定位成為國營企業融資服務和向國有企業傾斜的融資工具，這些素質羸弱的國企在獲融資後又陷入困境，監管機制的不成熟更讓所有無法無天的炒作手法滿天飛。

報導也指出，一個成功的資本市場，最重要的是必須具備有效的自我修正機制，例如印度股市便在上市審查和下市制度方面找到救贖。

1992 年，印度廢除對新股發行頻率、價格和規模的管制，建立了以註冊制為基礎的發行體制，同時開始實施嚴格的退市制度，把平庸的公司逐出市場。

在 2000 年到 2023 年，印度孟買交易所一共新上市 3267 家公司，同期 3305 家公司下市。