法國國會決選出口民調：左翼聯盟勝出 極右翼政黨淪第三勢力

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-08 08:18

法國國會選舉決選周日（7 日）登場，出口民調顯示，左翼聯盟得票率勝出，首輪勢如破竹的極右派國民聯盟陣營敬陪末座 ，但席次仍打破紀錄，執政的中間派則為第二名。

法國周日舉行國會下議院國民議會選舉第二輪投票，台灣時間周一凌晨 2 時，第二輪投票結束。出口民調顯示，極右翼政黨國民聯盟及盟友獲得約 115 至 150 席，左翼政黨聯盟「新人民陣線」獲得約 175 至 205 席。

執政黨復興黨及其中間派聯盟「同在」獲得約 150 至 175 席。這代表三大陣營都未取得過半席次，過半席次需要 289 席。

在首輪投票中，國民聯盟獲得 33% 的選票，「新人民陣線」拿下 28.5% 的選票，復興黨及其中間派聯盟「同在」的得票率為 22%。首輪投票的投票率為 69.7%，創下 1986 年議會選舉以來歷史新高。

此次國民議會選舉將投票選出國民議會 577 位議員，任期 5 年。首輪投票中，得票率過半以上的候選人直接當選，未獲得半數但超過本選區 12.5% 登記選民支持的候選人，進入第二輪投票，得票最多者當選國民議會議員。