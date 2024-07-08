法國國會決選爆冷！政壇三分天下 「懸峙議會」近在眼前

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-08 11:24

法國國會下議院決選結果意外爆冷，沒有任何政黨取得過半席次， 政壇「三分天下」，「懸峙議會」近在眼前。

台灣時間周一（8 日）凌晨 2 時，法國下議院第二輪投票結束。出口民調顯示，左翼聯盟將獲得 184～198 個席次，總統馬克宏的中間派聯盟將獲得 160～169 席，位居第二，極右翼黨派的國民聯盟將獲得 135～143 席，排名第三。

由於三大陣營的席次都未過半，法國政壇未來幾周可能會出現僵局。

咨詢公司 Teneo 研究部門副主任 Antonio Barroso 認為，新政府籌組會很複雜，可能需要很長時間。

據《路透》報導，Monex Europe 外匯分析部門主管 Simon Harvey 表示：「法國的立法能力將出現真空。」一個關鍵問題是，由強硬左派、綠黨、社會黨組成的左派聯盟，是否能保持團結，並就未來路線達成一致。

「這種僵局會給國家帶來風險，任何人都不能低估，」馬克宏政府第一任總理 Edouard Philippe 警告，「我國的信譽可能會受到打擊，聲望也會被毀掉。」

中國《新華社》背景微信公眾號「牛彈琴」周一撰文指出，按照法國媒體的說法，在沒有任何黨派獲得明顯多數的情況下，任何一方出任總理，都很容易被國會推翻，這意味著法國在短期內成為一個很難治理的國家。

「牛彈琴」說，接下來的三年時間，對馬克宏來說，已經是垃圾時間，他不可避免淪為政治「跛腳鴨」。

經濟學家認為，「懸峙議會」意味著一個政治上較為脆弱的政府，在高財政赤字的當下，任何政府都很難通過必要的削減預算計畫。而左翼聯盟主張大幅增加政府支出，提出取消養老金改革，提高最低工資等政策。