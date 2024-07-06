美天然氣期貨價周跌近11% Beryl颶風恐加劇下跌

鉅亨網編譯許家華 2024-07-06 06:33

因受美國獨立日 (7 月 4 日) 假期前需求明顯放緩的影響，天然氣期貨周五(5 日) 跌近 11%，且因「Beryl」風暴預計將襲擊德州部分地區，可能挫傷燃料需求，天然氣價格恐進一步下跌。

紐約商品交易所 8 月交割的天然氣期貨價格下跌 10 美分或 4.1%，收每百萬 Btu 2.32 美元，本周近月天然氣期貨價格下跌 10.8%。

道瓊市場數據顯示，天然氣價格連續第四周下跌，同時也創下自 2 月 16 日止的當周以來最大單周跌幅，並創 5 月 10 日以來最低收盤價。

Quantum Gas & Power Services 總裁兼執行長 Beth Sewell 指出，夏季因應制冷需求，天然氣需求更高。然而，作為「暫時的補償，工業和商業需求在獨立日 (7/4) 假期之前通常較低，因為大多數工廠都關閉或調降產能。」

Sewell 表示，短期內天然氣市場存在不確定性，因為天氣預報顯示，Beryl 周一可能侵襲德州部分地區。美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 周五將 Beryl 降級為熱帶風暴，但稱一旦其中心移回墨西哥灣上空，預計其強度將「重新增強」。

她指出，根據颶風的強度，可能會停電一段時間，同時颶風也可能引發龍捲風，可能對配電系統、家庭和企業造成很大損害，從而導致天然氣需求下降。