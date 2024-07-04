〈貴金屬盤後〉美經濟數據疲軟 提升Fed降息可能性 黃金漲至近2周高點
鉅亨網編譯許家華 2024-07-04 06:21
黃金價格周三 (3 日) 漲逾 1%，至近兩周高位，係因近期美國數據顯示勞動市場疲軟，聯準會 (Fed) 9 月降息押注增加。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「由於 ADP 小非農報告和失業救濟金請領人數強化了『美經濟疲軟』的說法，可能敦促 Fed 9 月啟動降息，因而激勵貴金屬與基本金屬均全面上漲。」
「多頭試著趕在周五非農報告證實經濟疲軟前採取行動。」他補充。
美國上周初次請領失業救濟金人數增加，截至 6 月底，失業人數進一步上升至兩年半來的高點，與勞動力市場的逐漸冷卻的趨勢一致。
由於訂單急劇下降，美國服務業活動的一項指標 6 月份降至 4 年低點，恐暗示第二季末經濟動力流失。
美國數據公佈後，美元跌至兩周低點，令黃金對其他貨幣持有者更具吸引力，而基準美國 10 年期公債殖利率下滑，有利不孳息的黃金。
目前市場預計，Fed 今年 9 月降息以及 12 月再次降息的可能性為 68%。降息可降低持有黃金的機會成本，有利抬升其投資吸引力。
投資者目前焦點在稍晚的 Fed 最新政策會議紀要，以及周五的非農就業報告，以進一步明確美國降息走向。
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