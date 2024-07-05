美經濟疲軟 市場聚焦非農就業表現 黃金續漲
鉅亨網編譯許家華 2024-07-05 05:59
黃金價格周四 (4 日) 價走高，因美國經濟數據疲軟，提高市場對美聯準會(Fed) 9 月啟動降息的期待。
周三美國經濟數據顯示美國經濟放緩，包括服務業和「小非農」ADP 就業報告均疲軟，以及上周美國初次請領失業救濟金人數增加。
交易員目前正關注周五將公佈的美國非農就業數據。
City Index 高級分析師 Matt Simpson 表示，ISM 服務業報告弱於預期，這是 Fed 鴿派人士在周五非農就業報告之前一直在等待的禮物。如果非農就業報告證實這些所見的經濟裂縫，那麼黃金價格可望升至 2400 美元。」
「我猜，美元指數很快就會重新測試 106，因此交易者預計會漸漸走向美元反彈並逢低買入黃金。」美元走跌，將令以美元計價的黃金對非美元買家更具吸引力。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計 Fed 9 月降息可能性為 74%。
與此同時，根據 6 月 11 日至 12 日會議紀要，Fed 官員在上次會議上承認美國經濟似乎正在放緩，但仍建議在承諾降息之前再觀望一下。
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