美經濟疲軟 市場聚焦非農就業表現 黃金續漲

鉅亨網編譯許家華 2024-07-05 05:59

黃金價格周四 (4 日) 價走高，因美國經濟數據疲軟，提高市場對美聯準會(Fed) 9 月啟動降息的期待。

截至 GMT 0200，現貨黃金上漲 0.3%，至每盎司 2362.10 美元。此前一交易日，金價觸及近 2 周高點。

8 月交割的美國黃金期貨價格持平在每盎司 2369.80 美元。

周三美國經濟數據顯示美國經濟放緩，包括服務業和「小非農」ADP 就業報告均疲軟，以及上周美國初次請領失業救濟金人數增加。

交易員目前正關注周五將公佈的美國非農就業數據。

City Index 高級分析師 Matt Simpson 表示，ISM 服務業報告弱於預期，這是 Fed 鴿派人士在周五非農就業報告之前一直在等待的禮物。如果非農就業報告證實這些所見的經濟裂縫，那麼黃金價格可望升至 2400 美元。」

「我猜，美元指數很快就會重新測試 106，因此交易者預計會漸漸走向美元反彈並逢低買入黃金。」美元走跌，將令以美元計價的黃金對非美元買家更具吸引力。

根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計 Fed 9 月降息可能性為 74%。

由於黃金不孳息，因此降息可降低持有黃金的機會成本，提升對投資者的吸引力。

與此同時，根據 6 月 11 日至 12 日會議紀要，Fed 官員在上次會議上承認美國經濟似乎正在放緩，但仍建議在承諾降息之前再觀望一下。

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