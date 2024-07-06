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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eldorado Gold Corp.(EGO-US)EPS預估上修至1.1元，預估目標價為18.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-06 04:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Eldorado Gold Corp.(EGO-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.08元上修至1.1元，其中最高估值1.45元，最低估值0.82元，預估目標價為18.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.45(1.45)2.042.732.75
最低值0.82(0.6)0.560.941.77
平均值1.13(1.08)1.171.882.38
中位數1.1(1.08)1.051.932.62

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.20億16.91億21.72億17.61億
最低值12.13億11.48億16.70億17.61億
平均值12.71億14.54億18.50億17.61億
中位數12.65億14.74億18.05億17.61億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.510.61-0.75-1.930.55
營業收入6.16億10.29億9.43億8.71億10.07億

詳細資訊請看美股內頁：
Eldorado Gold Corp.(EGO-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEGO

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