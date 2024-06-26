鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eldorado Gold Corp.(EGO-US)EPS預估上修至1.08元，預估目標價為18.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:00
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Eldorado Gold Corp.(EGO-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.05元上修至1.08元，其中最高估值1.33元，最低估值0.6元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.33(1.33)
|1.82
|2.45
|2.62
|最低值
|0.6(0.6)
|0.51
|0.94
|1.77
|平均值
|1.05(1.04)
|1.14
|1.85
|2.27
|中位數
|1.08(1.05)
|1.05
|1.93
|2.43
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.20億
|16.91億
|21.72億
|17.61億
|最低值
|12.13億
|11.48億
|16.70億
|17.61億
|平均值
|12.71億
|14.54億
|18.50億
|17.61億
|中位數
|12.65億
|14.74億
|18.05億
|17.61億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.51
|0.61
|-0.75
|-1.93
|0.55
|營業收入
|6.16億
|10.29億
|9.43億
|8.71億
|10.07億
詳細資訊請看美股內頁：
Eldorado Gold Corp.(EGO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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