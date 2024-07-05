〈台幣〉股匯上沖下洗 微升收32.475元 周線苦吞連4黑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-05 18:37

美國 7 月 4 日獨立日休市一天，主要亞幣今 (5) 日各自表現，台北股匯市同步上沖下洗，加權指數終場驚險收紅，新台幣兌美元亦呈現買賣匯雙方拉鋸戰，以 32.475 元作收，微升 0.5 分，為一周以來的高點，台北及元太外匯市場成交值合計為 19.305 億美元。周線仍吞下連 4 黑，本周累計貶值 2.5 分。

新台幣兌美元今天以 32.45 元開盤，最高來到 32.41 元、最低下探 32.522 元，高低震盪超過 1 角。

匯銀人士指出，外資昨天大舉匯入，今天又轉為雙向進出，由於美國即將揭曉最新非農就業數據，外資轉趨觀望，將部分資金撤出，午盤後明顯加重力道，不過，出口商持續進場拋匯，為新台幣提供支撐，盤中亦見到央行數度出手穩匯的跡象，使得匯價由貶轉升，終場收在 32.475 元，為連 2 升。

回顧新台幣匯率本周表現，7 月開市首日出師不利，更連續貶值 3 個交易日，一度逼近 32.7 元關卡、下探 8 年多新低，昨天在美元走弱下，終於止跌反彈，一口氣收復 32.6、32.5 元兩道關卡，本周累計小貶 2.5 分，貶幅 0.08%，周線寫下連 4 黑。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，日元、歐元均強彈 0.31%，新加坡幣升值 0.17%，韓元升值 0.08%，人民幣升值 0.03%，新台幣也小升 0.02%，在亞幣中表現較為黯淡。