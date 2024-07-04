〈台幣〉熱錢回頭股匯歡騰 強彈1.52角收32.48元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-04 18:50

美國聯準會主席鮑爾放鴿後，台股持續跟隨美股走強，今 (4) 日上演股匯雙漲走勢，台積電攻克千元寫下歷史，激勵加權指數改寫新高，熱錢回頭大買台股並匯入，新台幣兌美元匯率終場強彈 1.52 角，收在 32.48 元，終止連三貶，不過，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 13.72 億美元。

新台幣兌美元連貶兩日後，央行昨天擴大防守力道，市場預期 32.7 元將是央行短線的天花板，今天以 32.57 元 開出後，匯價逐步走揚，在外資及出口商聯手拋匯下，一度升抵 32.46 元，終場收在 32.48 元，成功收復近幾日的失土。

美國公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，6 月民間企業就業人數經季節調整後增加 15 萬人，連續第三個月下滑，創今年 1 月以來新低，遠低經濟學家預期的 16.3 萬人，也不及 5 月向上修後的 15.7 萬人。市場再度燃起 9 月降息的預期，美元指數應聲走貶。