〈美股早盤〉投資者消化最新就業數據 主要指數小幅波動

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 21:41

周五公布的非農就業數據顯示，6 月非農就業人數增加 20.6 萬人，失業率小幅上升，升至 4.1%。經濟學家預計失業率將穩定在 4%。

儘管人數高於預期，仍提高人們對聯準會今年降息的押注。此前，周三公佈的 ADP 數據顯示，6 月私人就業成長低於預期，而每周申請失業救濟人數高於經濟學家預測，供應管理研究所對服務業的解讀意外地顯示出現收縮。

英國大選部分，Keir Starmer 領導的工黨在選舉中取得壓倒性勝利，英國資產上漲，激發了人們對國家財政穩定的希望。

在加密貨幣領域，由於擔心政府、倒閉交易所 Mt. Gox 的債權人和陷入困境的加密貨幣礦工可能會拋售比特幣，比特幣下跌。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數下跌 39.71 點或 0.10%，暫報 39268.29 點

那斯達克上漲 23.50 點或 0.13%，暫報 18211.80 點

標普 500 上漲 1.09 點或 0.02%，暫報 5538.11 點

費半上漲 44.69 點或 0.79%，暫報 5696.41 點

台積電 ADR 上漲 066% 至每股 183.60 美元

十年期美債殖利率下跌 4 個基點，至 4.32%

紐約輕原油上漲 0.13%，至每桶 83.99 美元

布蘭特原油上漲 0.09%，至每桶 87.51 美元

黃金上漲 0.85%，至每盎司 2377.6 美元

美元指數下跌 0.14%，至 104.95

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.87%，報 244.25 美元

特斯拉優於預期的交車報告，對於放空這家電動車製造商股價的交易員來說是個壞消息。

S3 Partners 的數據顯示，自第 2 季交車報告發布以來，該股股價在兩個交易日內上漲了 17%，以市值計算，放空者損失了約 35 億美元。

對於放空者來說，這幾個月十分痛苦，特斯拉股價自 4 月觸底以來已飆升 73%。該股在周三 (3 日) 縮短時間的交易中收於 246.39 美元，收復今年所有跌幅僅差 2 美元多一點。

亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.29%，報 200.14 美元

歐盟委員會周五 表示，已要求亞馬遜提供更多資訊，說明這家美國電子商務巨頭為遵守其數位服務法 (DSA) 義務而採取的措施。

歐盟發表聲明表示：「特別要求亞馬遜提供有關其遵守推薦系統透明度規定的詳細資訊。

Coinbase(COIN-US) 下跌 6.38%，報 210.6 美元

比特幣跌勢周五持續擴大，7 天跌幅超過兩位數，價格徘徊在 55000 美元附近。

據 Coinglass 數據顯示，過去 24 小時，加密貨幣全網爆倉金額超過 6.7 億美元，有超過 23.4 萬人遭清算。其中，比特幣爆倉多達 3.43 億美元，包括 3.11 億美元為多單爆倉。

每日關鍵經濟數據：

美國 6 月非農新增就業人數 20.6(萬)，預估 19，前值 27.2

美國 6 月失業率 4.1 (%)，預估 4.0 前值 4.0

美國 6 月平均每小時工資年率 3.9 (%)，預估 3.9，前值 4.1

美國 6 月平均每小時工資月率 0.3 (%)，預估 0.3，前值 0.4

美國 6 月勞動參與率 62.6 (%)，前值 62.6

華爾街分析：

文藝復興宏觀研究公司分析師 Neil Dutta 表示，今天的就業報告應該會增強人們對 9 月降息的預期。經濟狀況正在降溫，這使得聯準會的權衡有所不同。