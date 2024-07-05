search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 華友聯(1436)6月營收7.77億元年增率高達2814.96％

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:15

華友聯(1436-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣7.77億元，年增率2814.96%，月增率-6.74%。

今年1-6月累計營收為20.42億元，累計年增率1940.27%。

最新價為177元，近5日股價上漲10.49%，相關建材營造上漲3.25%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1534 張
  • 外資買賣超：+983 張
  • 投信買賣超：+525 張
  • 自營商買賣超：+26 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 7.77億 2815% -7%
24/5 8.33億 3184% 103%
24/4 4.11億 1534% 17096%
24/3 239萬 -87% -84%
24/2 1,523萬 428% 518%
24/1 246萬 76% 22%

華友聯(1436-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。休閒活動場館業。餐館業。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收6月營收華友聯

相關行情

台股首頁我要存股
華友聯1775.04%
美元/台幣32.475-0.01%

鉅亨贏指標

了解更多

#法人看好股

偏強
華友聯

83.33%

勝率

#投信認養股

偏強
華友聯

83.33%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty