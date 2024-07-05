營收速報 - 華友聯(1436)6月營收7.77億元年增率高達2814.96％
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:15
今年1-6月累計營收為20.42億元，累計年增率1940.27%。
最新價為177元，近5日股價上漲10.49%，相關建材營造上漲3.25%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1534 張
- 外資買賣超：+983 張
- 投信買賣超：+525 張
- 自營商買賣超：+26 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|7.77億
|2815%
|-7%
|24/5
|8.33億
|3184%
|103%
|24/4
|4.11億
|1534%
|17096%
|24/3
|239萬
|-87%
|-84%
|24/2
|1,523萬
|428%
|518%
|24/1
|246萬
|76%
|22%
華友聯(1436-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。休閒活動場館業。餐館業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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