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鉅亨速報

盤後速報 - 峰源-KY(6807)次交易(8)日除息2.6元，參考價57.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:06

峰源-KY(6807-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。

首日參考價為57.9元，相較今日收盤價60.50元，息值合計為2.6元，股息殖利率4.3%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 60.50 2.6 4.3% 0.0
2023/08/03 28.6 1.89 6.61% 0.0
2022/07/18 29.75 2.37 7.97% 0.0

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