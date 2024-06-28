盤後速報 - 峰源-KY(6807)下週(7月8日)除息2.6元，預估參考價59.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
峰源-KY(6807-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。
以今日(7月1日)收盤價62.40元計算，預估參考價為59.8元，息值合計為2.6元，股息殖利率4.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
峰源-KY(6807-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為室內家具研發設計生產銷售。其他。近5日股價上漲1.47%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|62.40
|2.6
|4.17%
|0.0
|2023/08/03
|28.6
|1.89
|6.61%
|0.0
|2022/07/18
|29.75
|2.37
|7.97%
|0.0
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