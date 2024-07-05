盤後速報 - 奈米醫材(6612)次交易(8)日除權息1.2元，參考價156.18元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:06
奈米醫材(6612-TW)次交易(8)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利1元，合計股利1.2元。
首日參考價為156.18元，相較今日收盤價172.00元，權息值合計為15.82元，股息殖利率0.12%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|172.00
|0.2
|0.12%
|1.0
|2023/03/30
|126.0
|1.0
|0.79%
|0.0
|2022/04/07
|91.0
|0.5
|0.55%
|0.0
|2021/07/16
|62.2
|0.1
|0.16%
|0.0
|2020/06/19
|75.3
|0.5
|0.66%
|0.0
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