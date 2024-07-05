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鉅亨速報

盤後速報 - 奈米醫材(6612)次交易(8)日除權息1.2元，參考價156.18元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:06

奈米醫材(6612-TW)次交易(8)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利1元，合計股利1.2元。

首日參考價為156.18元，相較今日收盤價172.00元，權息值合計為15.82元，股息殖利率0.12%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 172.00 0.2 0.12% 1.0
2023/03/30 126.0 1.0 0.79% 0.0
2022/04/07 91.0 0.5 0.55% 0.0
2021/07/16 62.2 0.1 0.16% 0.0
2020/06/19 75.3 0.5 0.66% 0.0

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