盤後速報 - 統一實(9907)下週(7月12日)除息0.3元，預估參考價15.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05
統一實(9907-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(7月5日)收盤價15.55元計算，預估參考價為15.25元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
統一實(9907-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各種鐵皮印花製罐及其原料鍍製鋼片加工製造原料鋼板加工製造。製罐及馬口鐵機器進出口馬口鐵罐及鍍製鋼片原料鋼板加工製造。其他批發業(氧化鐵、脂肪酸、錫製品、氧化錫)。近5日股價上漲1.32%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/12
|15.55
|0.3
|1.93%
|0.0
|2023/07/06
|19.9
|1.48
|7.44%
|0.0
|2022/06/30
|15.65
|1.0
|6.39%
|0.0
|2021/08/26
|13.9
|0.53
|3.81%
|0.0
|2019/07/15
|13.25
|0.47
|3.55%
|0.0
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