盤後速報 - 陞泰(8072)下週(7月12日)除息0.75元，預估參考價31.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05
陞泰(8072-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.75元。
以今日(7月5日)收盤價32.55元計算，預估參考價為31.8元，息值合計為0.75元，股息殖利率2.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
陞泰(8072-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為監視防盜系統製造、按裝、銷售及進口貿易業務。近5日股價上漲0.32%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/12
|32.55
|0.75
|2.3%
|0.0
|2023/07/12
|28.7
|1.0
|3.48%
|0.0
|2022/07/11
|23.0
|0.35
|1.52%
|0.0
|2021/07/28
|25.55
|0.2
|0.78%
|0.0
|2020/07/08
|27.3
|0.2
|0.73%
|0.0
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