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鉅亨速報

盤後速報 - 陞泰(8072)下週(7月12日)除息0.75元，預估參考價31.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05

陞泰(8072-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.75元。

以今日(7月5日)收盤價32.55元計算，預估參考價為31.8元，息值合計為0.75元，股息殖利率2.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

陞泰(8072-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為監視防盜系統製造、按裝、銷售及進口貿易業務。近5日股價上漲0.32%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/12 32.55 0.75 2.3% 0.0
2023/07/12 28.7 1.0 3.48% 0.0
2022/07/11 23.0 0.35 1.52% 0.0
2021/07/28 25.55 0.2 0.78% 0.0
2020/07/08 27.3 0.2 0.73% 0.0

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