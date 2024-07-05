盤後速報 - 創為精密(6899)下週(7月12日)除息3.18元，預估參考價59.82元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05
創為精密(6899-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.18元。
以今日(7月5日)收盤價63.00元計算，預估參考價為59.82元，息值合計為3.18元，股息殖利率5.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
創為精密(6899-TW)所屬產業為光電業，主要業務為觸控面板之製造及銷售。控制器及驅動程式之銷售。近5日股價下跌1.26%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/12
|63.00
|3.1832
|5.05%
|0.0
|2023/06/20
|78.5
|3.5
|4.46%
|0.0
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