search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 創為精密(6899)下週(7月12日)除息3.18元，預估參考價59.82元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05

創為精密(6899-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.18元。

以今日(7月5日)收盤價63.00元計算，預估參考價為59.82元，息值合計為3.18元，股息殖利率5.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

創為精密(6899-TW)所屬產業為光電業，主要業務為觸控面板之製造及銷售。控制器及驅動程式之銷售。近5日股價下跌1.26%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/12 63.00 3.1832 5.05% 0.0
2023/06/20 78.5 3.5 4.46% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23556.590.14%
創為精密630.16%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty