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鉅亨速報

盤後速報 - 寶一(8222)下週(7月12日)除息0.3元，預估參考價44.25元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05

寶一(8222-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(7月5日)收盤價44.55元計算，預估參考價為44.25元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

寶一(8222-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各型航空器及其零件之製造、修理及買賣業務。航空合金材料及五金之買賣業務。發電、輸電、配電機械及其零配件之製造及買賣業務。近5日股價上漲1.71%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/12 44.55 0.3 0.67% 0.0
2020/07/13 14.75 0.45 3.05% 0.0
2019/07/18 20.5 0.5 2.44% 0.0
2018/07/23 18.5 0.3 1.62% 0.0
2017/07/27 23.200001 0.8 3.45% 0.0

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