盤後速報 - 寶一(8222)下週(7月12日)除息0.3元，預估參考價44.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05
寶一(8222-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(7月5日)收盤價44.55元計算，預估參考價為44.25元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
寶一(8222-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各型航空器及其零件之製造、修理及買賣業務。航空合金材料及五金之買賣業務。發電、輸電、配電機械及其零配件之製造及買賣業務。近5日股價上漲1.71%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/12
|44.55
|0.3
|0.67%
|0.0
|2020/07/13
|14.75
|0.45
|3.05%
|0.0
|2019/07/18
|20.5
|0.5
|2.44%
|0.0
|2018/07/23
|18.5
|0.3
|1.62%
|0.0
|2017/07/27
|23.200001
|0.8
|3.45%
|0.0
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