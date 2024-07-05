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鉅亨速報

盤後速報 - 永豐實(6790)下週(7月12日)除息3元，預估參考價52.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05

永豐實(6790-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月5日)收盤價55.80元計算，預估參考價為52.8元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

永豐實(6790-TW)所屬產業為造紙工業，主要業務為紙品。清潔用品。近5日股價上漲0.74%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/12 55.80 3.0 5.38% 0.0
2023/07/17 40.6 2.3 5.67% 0.0
2022/07/04 40.15 3.0 7.47% 0.0
2021/08/11 0.0 4.0 0.0% 0.0

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