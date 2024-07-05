上合組織領袖峰會登場！普丁再警告美：俄羅斯有權研發生產中程飛彈

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-05 11:57

上海合作組織峰會週四 (4 日) 在哈薩克首都阿斯塔納登場，繼上週稱俄羅斯應恢復中程飛彈全球部署後，俄國總統普丁在參加上合峰會期間再次表示，由於美國已在 2019 年退出《中程飛彈條約(INF)》並宣佈著手生產相關飛彈系統，俄國認為自己也有權就相關飛彈系統啟動研發，並在未來開展生產。俄國正進行相關試驗設計和研發工作，並準備開始生產，原則上已向業界下達相關指示。

普丁說，在美國飛彈系統出現在世界上某個地區前，俄國會宣佈暫停部署相應的飛彈系統。一旦美國製造的中短程飛彈系統出現在世界某處，俄國會保留採取「鏡像式」行動的權利。

普丁還表示，俄美兩國之間首先要進行建設性對話，但有必要等到美國大選後，瞭解美國下屆政府的意願和傾向後再作決定。

至於烏克蘭總統澤倫斯基此前稱不排除透過第三方與俄談判的可能性，普丁則稱莫斯科始終支持談判，從未拒絕過談判。

普丁在「上海合作組織 +」會議上說：「眾所周知，俄國從未拒絕過，而且現在也願意繼續進行和平談判。拒絕談判的正是烏克蘭，且在倫敦的直接命令下公開這樣做，也就是說，對此毫無疑問，而且是在華盛頓的直接命令下。烏克蘭官員直接、公開這樣講。

他並表示俄國始終主張透過和平、政治和外交方式解決烏克蘭局勢，這場危機是美國及其附庸國厚顏無恥的政策所致。

但他認為，俄烏衝突不太可能在調停方的説明下，尤其是僅透過調停最終解決，因為調停方未必有權力簽署最終協議來解決衝突。俄國歡迎調停，土耳其總統埃爾多安在 2022 年於伊斯坦堡的談判進程中發揮作用。