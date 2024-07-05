英國變天！出口民調估工黨大勝 拿下410席 終結保守黨14年執政

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-05 08:40

英國變天！國會大選投票結束，出口民調顯示，在野黨工黨大獲全勝，將拿下 410 席，終結保守黨 14 年執政。

英國國會下議院選舉投票在當地時間周四（4 日）晚間 10 時結束，預計將在周五 6 前宣布計票結果，此次共計改選 650 席。國王查爾斯三世將要求獲得最多席次的政黨黨魁出任新一任首相，並籌組政府。

出口民調顯示，工黨料將以 410 個國會席次勝出，將組建下一屆政府。現任首相蘇納克（Rishi Sunak）領導的保守黨，料贏得 131 席，表現是保守黨史上最慘，可能導致一些黨內大咖失去席次。

此外，自由民主黨預估將獲得 61 席，偏極右民粹政黨英國改革黨贏得 13 席。

英國選舉前夕，多項民調就顯示，工黨有望以壓倒性優勢贏得大選，結束保守黨長達 14 年的執政。不同的是，最新出口民調是對剛投完後的選民進行的調查，通常比普通民調更準確。例如，2019 年的出口民調預測保守黨會拿下 368 席，最終他們贏得 365 席，結果非常接近。

如果出口民調結果成真，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）將在未來幾小時內接替蘇納克，成為新首相。