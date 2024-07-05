英國變天！出口民調估工黨大勝 拿下410席 終結保守黨14年執政
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-05 08:40
英國變天！國會大選投票結束，出口民調顯示，在野黨工黨大獲全勝，將拿下 410 席，終結保守黨 14 年執政。
英國國會下議院選舉投票在當地時間周四（4 日）晚間 10 時結束，預計將在周五 6 前宣布計票結果，此次共計改選 650 席。國王查爾斯三世將要求獲得最多席次的政黨黨魁出任新一任首相，並籌組政府。
出口民調顯示，工黨料將以 410 個國會席次勝出，將組建下一屆政府。現任首相蘇納克（Rishi Sunak）領導的保守黨，料贏得 131 席，表現是保守黨史上最慘，可能導致一些黨內大咖失去席次。
此外，自由民主黨預估將獲得 61 席，偏極右民粹政黨英國改革黨贏得 13 席。
英國選舉前夕，多項民調就顯示，工黨有望以壓倒性優勢贏得大選，結束保守黨長達 14 年的執政。不同的是，最新出口民調是對剛投完後的選民進行的調查，通常比普通民調更準確。例如，2019 年的出口民調預測保守黨會拿下 368 席，最終他們贏得 365 席，結果非常接近。
如果出口民調結果成真，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）將在未來幾小時內接替蘇納克，成為新首相。
出口民調公布後，英鎊兌美元、歐元的匯率變化不大，市場對工黨勝選的預期反應平靜，英國股債匯市的波動性處於多年來低點。相較於 2014 年蘇格蘭獨立公投、2016 年英國脫歐公投引起的反應，市場變得波瀾不驚。分析師認為，如果英國市場保持穩定，將意味著英國大選的結果符合市場預期。
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