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鉅亨速報

營收速報 - 中華化(1727)5月營收2.12億元年增率高達35.81％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:15

中華化(1727-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣2.12億元，年增率35.81%，月增率43.79%。

今年1-5月累計營收為8.16億元，累計年增率11.42%。

最新價為28.65元，近5日股價下跌-2.91%，相關化學工業上漲0.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-252 張
  • 外資買賣超：-245 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 2.12億 36% 44%
24/4 1.47億 10% -27%
24/3 2.03億 26% 66%
24/2 1.22億 -18% -8%
24/1 1.32億 -1% 4%
23/12 1.27億 -30% -23%

中華化(1727-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸等及各化學工業原料製造暨零售與成品之買賣。前項有關化學工程之設計。各工業投資及化學原料及進出口貿易及代理經銷。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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