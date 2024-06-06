營收速報 - 中華化(1727)5月營收2.12億元年增率高達35.81％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:15
今年1-5月累計營收為8.16億元，累計年增率11.42%。
最新價為28.65元，近5日股價下跌-2.91%，相關化學工業上漲0.08%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-252 張
- 外資買賣超：-245 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|2.12億
|36%
|44%
|24/4
|1.47億
|10%
|-27%
|24/3
|2.03億
|26%
|66%
|24/2
|1.22億
|-18%
|-8%
|24/1
|1.32億
|-1%
|4%
|23/12
|1.27億
|-30%
|-23%
中華化(1727-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸等及各化學工業原料製造暨零售與成品之買賣。前項有關化學工程之設計。各工業投資及化學原料及進出口貿易及代理經銷。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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