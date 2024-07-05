盤中速報 - 凌群(2453)大漲7.26%，報68元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:38
凌群(2453-TW)05日10:38股價上漲4.6元，報68.0元，漲幅7.26%，成交1,927張。
凌群(2453-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電腦系統之出租與銷售、電腦系統整合及電腦軟硬體維護等。
近5日股價上漲0.32%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+205 張
- 外資買賣超：+187 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+18 張
- 融資增減：-191 張
- 融券增減：+5 張
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