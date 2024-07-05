盤中速報 - 盟立(2464)股價拉至漲停，漲停價90.7元，成交60,622張

主要業務為設計.開發.生產.製造及銷售下列產品:自動化設備系統及其零組件,。電腦 控制設備及系統,醫療器材及其自動化生產設備,立體停車設備,。前項產品 工程之規劃.安裝, 技術咨詢顧問,維修及租賃。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日上漲1.57%。