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鉅亨速報

盤中速報 - 盟立(2464)股價拉至漲停，漲停價90.7元，成交60,622張

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:50

盟立(2464-TW)05日09:50上漲8.2元，股價漲停報90.7元，委買6,157張，成交60,622張。

主要業務為設計.開發.生產.製造及銷售下列產品:自動化設備系統及其零組件,。電腦 控制設備及系統,醫療器材及其自動化生產設備,立體停車設備,。前項產品 工程之規劃.安裝, 技術咨詢顧問,維修及租賃。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日上漲1.57%。

盟立(2464-TW)近5日股價上漲26.15%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,822 張
  • 外資買賣超：+3,246 張
  • 投信買賣超：-7 張
  • 自營商買賣超：+1,583 張
  • 融資增減：+4,112 張
  • 融券增減：+570 張

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