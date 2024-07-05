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鉅亨速報

盤中速報 - 群翊(6664)急拉3.06%報305.5元，成交135張

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:00

群翊(6664-TW)近5分K漲速3.06%，05日09:00報305.5元，成交135張，今日漲幅為6.63％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

群翊(6664-TW)近5日股價上漲16.46%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.37%。櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+222 張
  • 外資買賣超：+212 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張
  • 融資增減：+185 張
  • 融券增減：+6 張

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