盤中速報 - 群翊(6664)急拉3.06%報305.5元，成交135張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:00
群翊(6664-TW)近5分K漲速3.06%，05日09:00報305.5元，成交135張，今日漲幅為6.63％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
群翊(6664-TW)近5日股價上漲16.46%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.37%。櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+222 張
- 外資買賣超：+212 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
- 融資增減：+185 張
- 融券增減：+6 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 首利(1471)急拉3.21%報16.0元，成交344張
- 盤中速報 - 勝悅-KY(1340)急拉5.83%報10.9元，成交200張
- 盤中速報 - 勝悅-KY(1340)大漲8.46%，報10.9元
- 盤中速報 - 萬潤(6187)急拉3.55%報320.5元，成交3,005張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇