盤中速報 - 東台(4526)大漲7.86%，報35元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:00
東台(4526-TW)05日11:00股價上漲2.55元，報35.0元，漲幅7.86%，成交6,338張。
東台(4526-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機機械工具與電腦組件之製造加工及銷售。電腦數值控制車床、切削中心機之製造與銷售。
近5日股價上漲4.68%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,064 張
- 外資買賣超：+1,905 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+159 張
- 融資增減：-476 張
- 融券增減：-831 張
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