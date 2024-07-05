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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽門物業集團(SPG-US)EPS預估上修至7.28元，預估目標價為155.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 02:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對賽門物業集團(SPG-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.84元上修至7.28元，其中最高估值7.48元，最低估值5.97元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.48(7.48)7.876.896.72
最低值5.97(5.97)4.464.716.72
平均值6.98(6.78)6.416.066.72
中位數7.28(6.84)6.656.596.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值56.92億57.41億57.19億
最低值50.65億50.45億52.47億
平均值53.78億54.78億55.37億
中位數53.59億55.26億55.91億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入56.60億46.02億51.15億52.91億56.59億

詳細資訊請看美股內頁：
賽門物業集團(SPG-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSPG

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