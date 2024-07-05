鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽門物業集團(SPG-US)EPS預估上修至7.28元，預估目標價為155.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 02:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對賽門物業集團(SPG-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.84元上修至7.28元，其中最高估值7.48元，最低估值5.97元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.48(7.48)
|7.87
|6.89
|6.72
|最低值
|5.97(5.97)
|4.46
|4.71
|6.72
|平均值
|6.98(6.78)
|6.41
|6.06
|6.72
|中位數
|7.28(6.84)
|6.65
|6.59
|6.72
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|56.92億
|57.41億
|57.19億
|最低值
|50.65億
|50.45億
|52.47億
|平均值
|53.78億
|54.78億
|55.37億
|中位數
|53.59億
|55.26億
|55.91億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|56.60億
|46.02億
|51.15億
|52.91億
|56.59億
詳細資訊請看美股內頁：
賽門物業集團(SPG-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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