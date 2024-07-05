鉅亨速報 - Factset 最新調查：Torm Plc - Class A(TRMD-US)EPS預估上修至7.87元，預估目標價為42.78元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 00:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Torm Plc - Class A(TRMD-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.55元上修至7.87元，其中最高估值8.56元，最低估值7.13元，預估目標價為42.78元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.56(8.56)
|9.5
|9.77
|5.27
|最低值
|7.13(7.13)
|4.4
|3.2
|5.27
|平均值
|7.89(7.8)
|6.62
|5.94
|5.27
|中位數
|7.87(7.55)
|6.54
|4.89
|5.27
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.85億
|13.88億
|13.88億
|10.35億
|最低值
|12.26億
|9.76億
|8.58億
|10.35億
|平均值
|12.87億
|11.80億
|11.04億
|10.35億
|中位數
|12.80億
|11.89億
|10.11億
|10.35億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.24
|1.19
|-0.54
|6.92
|7.75
|營業收入
|6.92億
|7.45億
|6.20億
|14.43億
|15.20億
詳細資訊請看美股內頁：
Torm Plc - Class A(TRMD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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