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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Torm Plc - Class A(TRMD-US)EPS預估上修至7.87元，預估目標價為42.78元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 00:16

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Torm Plc - Class A(TRMD-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.55元上修至7.87元，其中最高估值8.56元，最低估值7.13元，預估目標價為42.78元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.56(8.56)9.59.775.27
最低值7.13(7.13)4.43.25.27
平均值7.89(7.8)6.625.945.27
中位數7.87(7.55)6.544.895.27

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.85億13.88億13.88億10.35億
最低值12.26億9.76億8.58億10.35億
平均值12.87億11.80億11.04億10.35億
中位數12.80億11.89億10.11億10.35億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.241.19-0.546.927.75
營業收入6.92億7.45億6.20億14.43億15.20億

詳細資訊請看美股內頁：
Torm Plc - Class A(TRMD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTRMD

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