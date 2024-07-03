〈台幣〉32.7元保衛戰！央行阻貶力抗外資 放量收32.632元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-03 19:00
在美國聯準會主席鮑爾放鴿下，台股今 (3) 日跟隨美股走強，但新台幣兌美元匯率上演 32.7 元保衛戰，外資熱錢匯出不手軟，匯價一度貶至 8 年多新低，引來央行強力介入穩盤，帶動貶值幅度收斂，終場近乎平盤、微貶 0.5 分，收在 32.632 元，台北及元太外匯總成交值爆出 24.705 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.58 元，盤中最低來到 32.695 元，貶值 6.8 分，為 2016 年 5 月底以來的最低點。
匯銀人士指出，新台幣匯率早盤回升至 32.5 字頭，主要由出口商進場拋匯帶動，不過，午盤後豬羊變色，外資無情大買美元，使得匯價一路走貶，直逼 32.7 元關卡，投信亦持續進場買匯。
匯銀人士表示，新台幣連日重貶，迫使「老大哥」擴大防守，加強拋匯力道，讓新台幣與其他亞幣不至於脫鉤太多，因而推升台北外匯市場成交值衝上 17.68 億美元，量能明顯放大。此外，出口商眼見匯價貶勢煞車，也陸續進場賣匯，成為穩住新台幣匯價的力量之一。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數回跌 0.33%，歐元反彈 0.39%，亞幣普遍走軟，日元貶值 0.07%，人民幣小貶 0.03%，新台幣與韓元均微幅貶值，而新加坡幣則升值 0.17%。
美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (2 日) 在歐洲央行 (ECB) 舉辦的中央銀行論壇上表示 Fed 在通膨進展方面取得相當大的進展，不過他仍希望看到更多進展，才有足夠的信心開始降息。當鮑爾被問到是否會在 9 月降息時，他表示自己今天不會發表任何具體日期。
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