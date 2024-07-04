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鉅亨速報

營收速報 - 台橡(2103)6月營收31.26億元年增率高達27.78％

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:30

台橡(2103-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣31.26億元，年增率27.78%，月增率6.21%。

今年1-6月累計營收為176.90億元，累計年增率11.57%。

最新價為23.15元，近5日股價下跌-2.67%，相關橡膠工業下跌-2.49%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+250 張
  • 外資買賣超：+146 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+104 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 31.26億 28% 6%
24/5 29.44億 12% 2%
24/4 28.75億 8% 0%
24/3 28.73億 -1% 5%
24/2 27.43億 3% -12%
24/1 31.30億 22% 30%

台橡(2103-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為SBR、BR、TPE、TPR橡膠。上述產品之製造及其有關原物料及加工製品之進出口及銷售。生產及銷售汽電共生所產生之蒸汽及工商業用電。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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