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鉅亨速報

盤後速報 - 動力-KY(6591)次交易(5)日除息2.72元，參考價59.28元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

動力-KY(6591-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.72元。

首日參考價為59.28元，相較今日收盤價62.00元，息值合計為2.72元，股息殖利率4.39%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 62.00 2.72135 4.39% 0.0
2023/07/03 54.0 3.93855 7.29% 0.0
2022/06/28 58.8 4.0 6.8% 0.0
2021/07/19 63.8 2.7279 4.28% 0.0
2020/07/17 67.8 1.4641 2.16% 0.0

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