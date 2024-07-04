盤後速報 - 動力-KY(6591)次交易(5)日除息2.72元，參考價59.28元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
動力-KY(6591-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.72元。
首日參考價為59.28元，相較今日收盤價62.00元，息值合計為2.72元，股息殖利率4.39%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|62.00
|2.72135
|4.39%
|0.0
|2023/07/03
|54.0
|3.93855
|7.29%
|0.0
|2022/06/28
|58.8
|4.0
|6.8%
|0.0
|2021/07/19
|63.8
|2.7279
|4.28%
|0.0
|2020/07/17
|67.8
|1.4641
|2.16%
|0.0
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