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鉅亨速報

盤後速報 - 鎰勝(6115)次交易(5)日除息3元，參考價56.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

鎰勝(6115-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為56.4元，相較今日收盤價59.40元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.05%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 59.40 3.0 5.05% 0.0
2023/07/07 47.0 3.2 6.81% 0.0
2022/07/07 42.45 2.8 6.6% 0.0
2021/08/03 45.15 2.8 6.2% 0.0
2020/07/08 45.2 3.0 6.64% 0.0

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