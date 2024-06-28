盤後速報 - 動力-KY(6591)下週(7月5日)除息2.72元，預估參考價58.68元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
動力-KY(6591-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.72元。
以今日(6月28日)收盤價61.40元計算，預估參考價為58.68元，息值合計為2.72元，股息殖利率4.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
動力-KY(6591-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為散熱風扇。近5日股價下跌3.41%，集中市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|61.40
|2.72135
|4.43%
|0.0
|2023/07/03
|54.0
|3.93855
|7.29%
|0.0
|2022/06/28
|58.8
|4.0
|6.8%
|0.0
|2021/07/19
|63.8
|2.7279
|4.28%
|0.0
|2020/07/17
|67.8
|1.4641
|2.16%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 台泥乙特(1101B)次交易(1)日除息1.76元，參考價46.64元
- 盤後速報 - 台泥(1101)次交易(1)日除息1元，參考價33.2元
- 盤後速報 - 柏文(8462)下週(7月5日)除息2.11元，預估參考價115.39元
- 盤後速報 - 菱光(8249)下週(7月5日)除息1.09元，預估參考價28.76元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇