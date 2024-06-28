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鉅亨速報

盤後速報 - 動力-KY(6591)下週(7月5日)除息2.72元，預估參考價58.68元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

動力-KY(6591-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.72元。

以今日(6月28日)收盤價61.40元計算，預估參考價為58.68元，息值合計為2.72元，股息殖利率4.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

動力-KY(6591-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為散熱風扇。近5日股價下跌3.41%，集中市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 61.40 2.72135 4.43% 0.0
2023/07/03 54.0 3.93855 7.29% 0.0
2022/06/28 58.8 4.0 6.8% 0.0
2021/07/19 63.8 2.7279 4.28% 0.0
2020/07/17 67.8 1.4641 2.16% 0.0

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